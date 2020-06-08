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الامارات: 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 39376 حالة

08:45 م الإثنين 08 يونيو 2020
الامارات: 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 39376 حالة

فيروس كورونا في الامارات

أبوظبي - (أ ش أ):
أعلنت الحكومة الإماراتية اليوم الإثنين، تسجيل 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك عقب إجراء أكثر من 32 ألف فحص جديد للكشف عن الإصابة بالفيروس.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الاماراتية الدكتورة آمنة الشامسي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن إجمالي الحالات المسجلة في الامارات بلغت 39376 حالة، مشيرة إلي تسجيل 469 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلي 22,275 حالة.
وأضافت أنه جرى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 281 حالة وفاة.

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