وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد

الجزائر - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية برج بو عريرج (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "إي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقف عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية برج بوعريريج .

وأضاف البيان أن الدرك الوطني بوهران (شمال غرب) أوقفوا ستة راغبين في الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام (جنوب).