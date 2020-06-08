أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

11:52 ص الإثنين 08 يونيو 2020
المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة المغربية

الرباط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8250 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات.

كما لفتت إلى شفاء ستة مصابين ، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7370، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 308313 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا حالة وفاة

الخبر التالى:

الكويت تستعد لإعادة تشغيل الرحلات التجارية وفتح المساجد بعد إغلاق بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا