أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مظاهرات في كربلاء العراقية للمطالبة بأقالة المحافظ

10:58 م الأحد 07 يونيو 2020
مظاهرات في كربلاء العراقية للمطالبة بأقالة المحافظ

أرشيفية

بغداد - (د ب ا)

خرج المئات من أهالي مدينة كربلاء، مساء اليوم الأحد، في مظاهرات شعبية للمطالبة بأقالة محافظ المدينة وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

وأصدر المتظاهرون الذين طافو شوارع المدينة حاملين أعلام العراق بيانا طالبوا فيه باقالة محافظ كربلاء ونائبيه والاسراع بانجاز قانون الانتخابات وتقديم قتلة المتظاهرين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة .

وهدد المتظاهرون في هتافاتهم السلطات المحلية أنه في حال عدم تنفيذ مطالبهم ستتوسع المظاهرات لتشمل أرجاء المحافظة.

واكتفت القوات الامنية بتأمين الحماية للمتظاهرين من دون الاحتكاك بهم.

وكانت مظاهرات مماثلة قد خرجت اليوم في شوارع النجف والمثنى وبابل وذي قار

كربلاء العراق مظاهرات محافظ كربلاء

الخبر التالى:

"منها اغتصاب النساء".. صحيفة بريطانية تكشف عن جرائم التنظيمات الموالية لتركيا في عفرين السورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في الوطن العربي: 27 % من الوفيات في مصر.. والسعودية تتجاوز 100 ألف إصابة