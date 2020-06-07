مظاهرات في كربلاء العراقية للمطالبة بأقالة المحافظ

بغداد - (د ب ا)

خرج المئات من أهالي مدينة كربلاء، مساء اليوم الأحد، في مظاهرات شعبية للمطالبة بأقالة محافظ المدينة وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

وأصدر المتظاهرون الذين طافو شوارع المدينة حاملين أعلام العراق بيانا طالبوا فيه باقالة محافظ كربلاء ونائبيه والاسراع بانجاز قانون الانتخابات وتقديم قتلة المتظاهرين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة .

وهدد المتظاهرون في هتافاتهم السلطات المحلية أنه في حال عدم تنفيذ مطالبهم ستتوسع المظاهرات لتشمل أرجاء المحافظة.

واكتفت القوات الامنية بتأمين الحماية للمتظاهرين من دون الاحتكاك بهم.

وكانت مظاهرات مماثلة قد خرجت اليوم في شوارع النجف والمثنى وبابل وذي قار