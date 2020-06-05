الآلاف يشاركون في احتجاجات في أوسلو على مقتل جورج فلويد

ستوكهولم - (د ب أ):

تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم الجمعة، في العاصمة النرويجية أوسلو احتجاجا على وفاة رجل أمريكي من أصل أفريقي على يد الشرطة الأمريكية.

وتجمع مئات الأشخاص، في وقت سابق من اليوم، خارج مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة النرويجية في تجمع حاشد مؤيد للحركة الأمريكية المدافعة عن السود والمعروفة باسم "حياة السود مهمة" للاحتجاج على مقتل جورج فلويد.

ثم توجهوا إلى البرلمان، المكان الرئيسي للاحتجاج، الذي عقد تحت شعار "لا يمكننا التنفس"، في إشارة إلى كلمات فلويد الأخيرة بينما كان رجل شرطة أمريكى يضغط بركبته على رقبته وهو مستلقي مكبل اليدين قبل وفاته.

وذكرت وكالة أنباء "ان تي بي" أن الاحتجاج عند مبنى البرلمان تضمن لحظة صمت مدتها 8 دقائق و46 ثانية – وتمثل الوقت الذي تم فيه تثبيت فلويد من قبل الشرطة - لكن بعض المشاركين رددوا هتافات خلال لحظات الصمت.

وقالت الشرطة إن المسيرة في السفارة كانت سلمية.