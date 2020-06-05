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السعودية: 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 31 حالة وفاة

03:58 م الجمعة 05 يونيو 2020
السعودية: 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 31 حالة وفاة

2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 31 حالة وفاة في ا

الرياض (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .

وقالت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 95748 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1651 حالة تعافي جديدة ،ليصل مجموع المتعافين إلى 70616 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 31 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 642 حالة.

السعودية فيروس كورونا

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