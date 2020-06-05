السعودية: 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 31 حالة وفاة

2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 31 حالة وفاة في ا

الرياض (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .

وقالت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 95748 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1651 حالة تعافي جديدة ،ليصل مجموع المتعافين إلى 70616 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 31 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 642 حالة.