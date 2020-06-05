السعودية: 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 31 حالة وفاة
الرياض (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .
وقالت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 95748 حالة حتى الآن .
كما تم تسجيل 1651 حالة تعافي جديدة ،ليصل مجموع المتعافين إلى 70616 حالة.
وأوضحت أنه تم تسجيل 31 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 642 حالة.
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