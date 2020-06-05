بوتين يؤكد أهمية الاستخدام العقلاني والرشيد للموارد الطبيعية
موسكو – (أ ش أ):
ذكر الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ العاملين بوزارة البيئة الروسية والمؤسسات التابعة لها بيوم العاملين في مجال البيئة، والذي يتم الاحتفال به سنويا في 5 يونيو.
وأشار المكتب الصحفي للكرملين - في بيان اليوم الجمعة - أن الرئيس الروسي أكد في تهنئته على ضرورة الاستخدام الرشيد والعقلاني للموارد الطبيعية، معتبرا هذا الأمر من الأولويات الوطنية العامة.
وشدد بوتين، بحسب البيان، على أهمية إنشاء بنية تحتية حديثة للإدارة الفعالة للإنتاج ومعالجة النفايات وانتقال هذه المؤسسات إلى أحدث التقنيات المتقدمة، لافتا إلى ضرورة تحسين نظام مراقبة جودة الهواء والتربة والمياه وتكوين ثقافة بيئية رفيعة في المجتمع.
يشار إلى أن يوم العاملين في مجال البيئة، هو العيد المهني لكل العاملين في مجال حماية الطبيعة والبيئة، ويحتفل به سنويا في 5 يونيو.
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