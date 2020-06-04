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ميركل تنفي بشدة ترشحها لولاية خامسة كمستشارة

08:58 م الخميس 04 يونيو 2020
ميركل تنفي بشدة ترشحها لولاية خامسة كمستشارة

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفيها القاطع للتكهنات التي ترددت حول إمكانية ترشحها لولاية خامسة كمستشارة لألمانيا.

وقالت ميركل اليوم الخميس في برنامج "ماذا الآن، يا سيدة ميركل؟" الذي تبثه القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي أف" ردا على سؤال بشأن ما تفكر فيه بشأن ترشحها فترة تالية من أجل العمل على التغلب على وباء كورونا: "كلا، كلا حقيقة"، مبينة أن رفضها لهذا "راسخ تماما".

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وآخرون رددوا مؤخرا تكهنات بشأن إمكانية ترشح ميركل لولاية خامسة.

وكان زيهوفر صرح لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية مطلع مايو الماضي بأنه سمع بصورة متكررة في الفترة الأخيرة تردد هذه الفكرة في الوسط السياسي، مشيرا إلى أن ميركل تقود ألمانيا بصورة قوية للعبور من أزمة كورونا.

أنجيلا ميركل ألمانيا فيروس كورونا

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