سانا: الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف حماة

وكالات:

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان شنته مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في أجواء مصياف، بريف حماة شمالي غرب البلاد.

ولم تكشف الوكالة حتى اللحظة عما إذا سقط ضحايا جراء الغارات الإسرائيلية أم لا.