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ولاية ألمانية توفر اختبارات كورونا مجانا

02:33 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
ولاية ألمانية توفر اختبارات كورونا مجانا

ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية

ميونخ (د ب أ)

قررت الحكومة المحلية لولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء توفير اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكافة المواطنين، رغم انتقاد الكثيرين لهذه الخطوة.

وقال رئيس حكومة الولاية، ماركوس زودر، عقب اجتماع لمجلس وزراء حكومته في مدينة ميونخ إن الهدف من ذلك هو توفير اختبارات "أسرع، ومجانا ولكل فرد".

وذكر زودر أنه سيُجرى من أجل ذلك رفع إمكانات الاختبارات من 20 ألف اختبار يوميا في الوقت الحالي إلى 30 ألفا.

وستتحمل الولاية تكاليف الاختبارات في كافة الحالات التي تخرج عن نطاق مسؤولية شركات التأمين الصحي.

وذكر زودر أنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 200 مليون يورو سنويا لهذا الغرض.

ورفض رئيس حكومة الولاية مجددا الانتقادات الموجهة لاستراتيجية بافاريا في هذا الشأن، مضيفا أن التكلفة لا يمكن أن تكون حجة في تطبيق هذا الإجراء، موضحا أنه لا ينبغي ادخار أي أموال على حساب سلامة المواطنين، وقال: "الاختبارات أيضا جزء من الوقاية".

ولاية بافاريا ألمانيا فيروس كورونا

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