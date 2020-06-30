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فرض العزل العام على مدينة بريطانية بعد تفشٍ كبير لفيروس كورونا

12:13 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
فرض العزل العام على مدينة بريطانية بعد تفشٍ كبير لفيروس كورونا

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

وكالات:

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الثلاثاء، أن عن تغيير قانونية ستجريها بلاده قريبًا لفرض العزل العام على مدينة ليستر، بعد رصد تفش كبير مفاجئ لفيروس كورونا في المدينة، بحسب رويترز.

وقال هانكوك لشبكة سكاي التلفزيونية: "سنطرح تغييرا قانونيا قريبا جدا، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر للأسف ستتطلب دعما قانونيا". ولم يستبعد الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات لفرض بعض جوانب إجراءات العزل.

وكانت الحكومة قد قالت أمس الاثنين إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليستر شكلت عشرة في المئة من إجمالي الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وليستر العريقة في وسط بريطانيا أول منطقة في المملكة المتحدة يجري فرض إجراءات عزل عام محلي فيها، بعد أن بدأت الحكومة البريطانية بتخفيف إجراءات العزل في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

مات هانكوك بريطانيا فيروس كورونا العزل العام

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