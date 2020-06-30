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بسبب سد "إليسو"..وزير عراقي: طلبنا من تركيا التباحث حول حصتنا المائية

10:00 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
بسبب سد "إليسو"..وزير عراقي: طلبنا من تركيا التباحث حول حصتنا المائية

وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد مهدي

بغداد- (د ب أ):

صرح وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد مهدي، بأن بلاده طلبت من تركيا إجراء مباحثات لضمان حصة العراق المائية وبحث تشغيل سد إليسو التركي.

وقال الوزير في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية، الثلاثاء إن "الوزارة طلبت من الجانب التركي إجراء محادثات بشأن سد إليسو للاتفاق على خطة تشغيل السد دون الإضرار بحصة العراق المائية".

وأضاف: "السد سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة، إلا أنه لن يكون له تأثير خلال الوقت الحالي لوجود خزين مائي كبير من المياه".

وذكر أن "هناك بوادر إيجابية من الجانب التركي بشأن الملف، إذ توجد مصالح مشتركة بين البلدين تلزم الجميع بالجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق".

وقال إن وزارة الموارد المائية وضعت أولويات لتنفيذ بعض السدود لزيادة سعة تخزين المياه.

مهدي رشيد مهدي العراق بغداد

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