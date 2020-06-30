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كورونا في سويسرا: الإصابات 31 ألفا و652 والوفيات 1962

10:27 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
كورونا في سويسرا: الإصابات 31 ألفا و652 والوفيات 1962

أرشيفية

زيورخ- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 31 ألفا و652 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح لثلاثاء بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بقيت عند 1962 حالة دون تسجيل أي حالات جديدة لليوم الثالث على التوالي. وتعافى 29 ألفا و100 من المصابين حتى الآن .

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 18 أسبوعا.

فيروس كورونا زيورخ سويسرا

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