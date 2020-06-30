إيران: هجوم إرهابي يستهدف سيارتين للحرس الثوري.. وإصابة قائد عسكري

وكالات:

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم إرهابي، الثلاثاء، استهدف سيارتين تابعتين للحرس الثوري في منطقة كورين في إقليم سيستان وبلوشيستان، أسفر عن إصابة قائد الحرس الثوري في كورين.

وقال فداء حسين ملكي النائب عن مدينة زاهدان في البرلمان الإيراني، الثلاثاء، إن "هجومًا نفذه تنظيم جيش العدل الإرهابي أثناء مرور سيارتين تابعتين للحرس الثوري، حيث انفجرت إحدى القنبلتين اللتين تم زرعهما على الطريق أثناء عبور سيارتين تضمان قوات من الحرس الثوري"، حسبما أوردت وكالة أنباء "فارس".

وأوضح أن هذا الهجوم لم يسفر عن مقتل أي شخص، لكنه أدى إلى إصابة قائد الحرس الثوري في كورين بجروح.

كما نفى صحة الأنباء المتداولة عن أسر بعض عناصر قوات الحرس الثوري.