سفارة مصر بواشنطن: لن يدخر دبلوماسيو مصر أي جهد للدفاع عن حقوقنا المائية

واشنطن - (أ ش أ):

أكدت سفارة مصر بواشنطن أن الدبلوماسية المصرية تنسج فصلا مشرقا في الدفاع عن شريان الحياة لمصر منذ آلاف السنين.

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عقب رفع الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول سد النهضة مساء اليوم الإثنين "اجتمع مجلس الأمن اليوم بناء على طلب مصر لمناقشة سد النهضة الإثيوبي الكبير وتأثيره المحتمل على مصر وعلى السلام والأمن في إفريقيا".

وتابعت "في اجتماعات القمة وجلسات الأمم المتحدة وفي المفاوضات المباشرة، لن يدخر الدبلوماسيون المصريون أي جهد لحماية حقوقنا المائية".

واضافت "إدعم تدفق النيل إلى أرضنا .... إدعم مصر!".. مصحوبة بوسم باللغة الانجليزية "#EgyptWaterSecurity" ( أمن مصر المائى).

كما نشرت السفارة صورة لوزير الخارجية سامح شكرى خلال مشاركته فى الجلسة المفتوحة لمجلس الامن.