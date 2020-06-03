قطاع غزة يسجل ٥ إصابات جديدة بكورونا

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في غزة اليوم الأربعاء، اكتشاف خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الاصابات الجديدة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي المخصص للعائدين من الخارج إلى قطاع غزة.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 66 حالة، من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، وتعافي 18 حالة.

وفي وقت سابق اليوم قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمديد حالة الطوارئ لشهر رابع لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس "أصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من الرابع من يونيو الجاري".

وأضافت أن عباس "أصدر قرارا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة وباء كورونا المستجد".