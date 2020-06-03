الصحة السودانية: 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

الخرطوم - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء عن تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا د، إلى جانب تسع حالات وفاة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان ارتفع إلى 5310 حالة، وتماثلت 103 حالات للشفاء.

وسجل السودان 307 وفيات بشكل إجمالي حتى صباح اليوم ، حسب موقع وورلد ميتر.