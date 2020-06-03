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الجمهوريون سيغيرون مكان انعقاد مؤتمرهم الحزبي بسبب كورونا

07:44 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
الجمهوريون سيغيرون مكان انعقاد مؤتمرهم الحزبي بسبب كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الثلاثاء، إن الحزب الجمهوري سينقل موقع مؤتمره الحزبي المقبل بعد أن تعذر عليه الحصول على ضمان من جانب حاكم ولاية نورث كارولينا، روي كوبر، بسبب القيود المفروضة جراء فيروس كورونا.

وتم التخطيط لعقد ها الحدث الرئيسي في نهاية أغسطس في الولاية، ليكون تتويجا لترامب كمرشح للحزب المحافظ لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تم التخطيط لفترة طويلة أن يعقد المؤتمر الجمهوري الوطني في تشارلوت، نورث كارولينا، وهو مكان أحبه".

وأضاف: "والآن، يرفض حاكم نورث كارولينا، روي كوبر، وممثلوه ضمان أن نستخدم هذا المكان"، مضيفا أن الجمهوريين يبحثون عن ولاية مضيفة أخرى.

يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، تتخذ كل ولاية على حدة قراراتها الخاصة بشأن القيود التي تطبقها بشأن فيروس كورونا، وتحدد موعد رفعها.

ويرفض ترامب عقد مؤتمر حزبي افتراضي.

الحزب الجمهوري دونالد ترامب فيروس كورونا نورث كارولينا

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