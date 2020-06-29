خفر السواحل التركي ينقذ 35 مهاجرا من بحر إيجه
اسطنبول- (د ب أ):
أنقذ خفر السواحل التركي اليوم الاثنين 35 مهاجرا بعدما بدأت المياه في التسرب إلى قاربهم في بحر إيجه، فيما تتواصل العمليات بحثا عن أربعة مفقودين.
وأعلن خفر السواحل، في بيان، إنه تم نشر قوارب وغواصين وطائرة مروحية في المنطقة، الواقعة على بعد نحو 1.6 كيلومتر قبالة جزيرة شيبلاك التركية في بحر إيجه.
ونقل البيان عن عدد ممن تم إنقاذهم القول إن خفر السواحل اليوناني دفعهم إلى العودة للمياه الإقليمية التركية.
وزعموا أن الأمن اليوناني اعتدى على قاربهم وأخذ الوقود منهم.
ولم تكشف السلطات التركية عن جنسيات المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، عبر مسار بحر إيجه.
ولم يصدر تعقيب من جانب اليونان على هذه المزاعم.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تستضيف نحو أربعة ملايين لاجئ، بينهم 3.6 مليون لاجئ من سوريا.
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