مايك بنس ينتقد تركيز وسائل الإعلام الأمريكية على زيادة أعداد الإصابات بكورونا

واشنطن - (أ ش أ):

ألقى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي باللائمة في زيادة معدل الإصابات بفيروس "كورونا" في بلاده مؤخرًا على التوسع في الاختبارات كما انتقد استمرار تركيز وسائل الإعلام الأمريكية على ارتفاع أعداد الإصابات.

وأضاف بنس في تصريحات له اليوم الأحد أن "هذه الوسائل الإعلامية لا تركز على الإطلاق على أنه بسبب حجم التضحيات التي بذلها الشعب الأمريكي من أجل الحد من تفشي الفيروس ونظرًا للتدابير الوقائية التي يواصلون توخيها، استمر منحنى الوفيات في التراجع".

ونوه نائب الرئيس الأمريكي بأن "العديد من حالات الإصابة في كل من ولايتي فلوريدا وتكساس ، وهما الآن بؤرتان للإصابات، كانوا لأشخاص تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وهذا يمثل تراجعًا في مستوى احتمالات خطر الوفاة جراء الإصابة"، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية في الولايات والمدن هي الأفضل في التعامل مع الموقف.

ويأتي هذا بينما اتهم نواب الكونجرس الديمقراطيون الإدارة الأمريكية الجمهورية بتجاهل شبح الأزمة الذي يلوح بعد أن حذر خبراء الصحة من أن حجم التفشي قد يزداد سوءًا خلال فترة قصيرة وربما يخرج عن نطاق السيطرة، في ظل استمرار إصابة عشرات الآلاف من الأمريكيين بالفيروس بصورة يومية.