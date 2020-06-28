أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الصين تسجل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط استمرار تفشي الوباء في بكين

06:05 ص الأحد 28 يونيو 2020
الصين تسجل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط استمرار تفشي الوباء في بكين

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
سجلت الصين اليوم الأحد 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط استمرار تفش جديد للوباء في العاصمة بكين.

وذكرت السلطات الصحية أن جميع حالات العدوى الجديدة التي انتقلت محليا وعددها 14، تم تسجيلها في العاصمة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات إصابة لقادمين من الخارج في شنغهاي وقانسو وشنشي.

وتأكدت حتى الآن إصابة 313 شخصا بالفيروس في بكين منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينجتاي جنوب غربي العاصمة الصينية في 11 يونيو.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة بكين خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، من خلال إجراء اختبارات جماعية، وإغلاق المدارس، وإغلاق الأحياء السكنية، وحظر جميع حالات السفر غير الضرورية.

فيروس كورونا الصين بكين حالات وفاة

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 63923

    عدد المصابين

  • 17140

    عدد المتعافين

  • 2708

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10008027

    عدد المصابين

  • 5415353

    عدد المتعافين

  • 499102

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد