كورونا في سويسرا: الإصابات تتجاوز 31 ألفا والوفيات تقترب من ألفين
زيورخ- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في سويسرا إلى 31486 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1962 حالة. وتعافى 29 ألف شخص من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 17 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
62755
عدد المصابين
-
16737
عدد المتعافين
-
2620
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9832349
عدد المصابين
-
5309813
عدد المتعافين
-
494657
عدد الوفيات
إعلان