كورونا في سويسرا: الإصابات تتجاوز 31 ألفا والوفيات تقترب من ألفين

زيورخ- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في سويسرا إلى 31486 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1962 حالة. وتعافى 29 ألف شخص من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 17 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.