‏ترامب يوقع أمراً تنفيذيا لحماية النُصُب التذكارية والتماثيل التاريخية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توقيع أمرا تنفيذيا لحماية النصب التذكارية والتماثيل التاريخية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

فيما كرر ترامب، الجمعة، انتقاده للأعمال التخريبية التي طالت عدداً من التماثيل والآثار في الولايات المتحدة مؤخراً على أيدي من وصفهم بالفوضويين متوعدا بمحاسبتهم.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "وقعت على أمر تنفيذي قوي للغاية يحمي الآثار والتماثيل الأمريكية ويكافح العنف الإجرامي الأخير، بالسجن لفترات طويلة بسبب هذه الأعمال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم".

يذكر أن عمليات تخريب طالت على مدى الأيام الماضية تماثيل تاريخية في عدد من المدن في البلاد، كما عمد بعض المحتجين إلى إقامة مناطق خارج سيطرة الشرطة، كما في سياتل على سبيل المثال، وإحراق العلم الأميركي.

وكان ترامب قد دعا إلى معاقبة من يقوم بتلك الأفعال، والخميس اعتبر أنه "من العار ألا يفعل الكونجرس شيئا بشأن المجرمين الذين يحرقون علم البلاد".