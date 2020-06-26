كندا: إجمالي إصابات كورونا 104 آلاف و463 والوفيات 8567

أوتاوا- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 104 آلاف و463 إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت تورنتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس إلى 8567 حالة وفاة، وتماثل للشفاء 66 ألفا و869 من المصابين.

وأعلنت كندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل حوالي 21 أسبوعا.