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إسبانيا: حالات الإصابة بكورونا تصل إلى 247 ألفا و486 والوفيات 28 ألفا و330

10:39 ص الجمعة 26 يونيو 2020
إسبانيا: حالات الإصابة بكورونا تصل إلى 247 ألفا و486 والوفيات 28 ألفا و330

حالات الإصابة بكورونا تصل إلى 247 ألفا في اسبانيا

مدريد- (د ب أ):

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 247 ألفا و486 إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد 28 ألفا و330، في حين تماثل للشفاء 150 ألفا و376 من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل حوالي 20 أسبوعا.

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