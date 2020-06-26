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تراجع الثقة التجارية لدى المصدرين الكنديين بسبب جائحة كورونا

01:50 ص الجمعة 26 يونيو 2020
تراجع الثقة التجارية لدى المصدرين الكنديين بسبب جائحة كورونا

أرشيفية

أوتاوا - (أ ش أ):
تراجعت الثقة التجارية لدى المصدرين الكنديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها بسبب الصدمة الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19"، وفقا لدراسة استقصائية أجرتها الوكالة الكندية لتنمية الصادرات.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أمس الخميس أن مؤشر الثقة التجارية الخاص بها تراجع إلى 56 نقطة، مقارنة ب69.3 نقطة في نهاية عام 2019.
ودخل الاقتصاد الكندي مرحلة ركود في وقت سابق من العام الحالي بعد أن أجبرت الإجراءات التقييدية التي وضعتها سلطات الصحة العامة على المؤسسات التي تقدم خدمات غير أساسية على التوقف عن العمل من أجل الحد من انتشار الفيروس.
وأكدت معظم المؤسسات التي تم استطلاع رأيها أن الجائحة أثرت سلبا على مبيعاتها، بينما ذكرت نصف هذه المؤسسات المتضررة إن التأثير كان "سلبيا جدا".

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