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الديمقراطيون يعرقلون مشروع قانون لإصلاح الشرطة بالشيوخ الأمريكي

08:49 م الأربعاء 24 يونيو 2020
الديمقراطيون يعرقلون مشروع قانون لإصلاح الشرطة بالشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، ضد مشروع قانون لإصلاح جهاز الشرطة اقترحه الجمهوريون في المجلس، مشيرين إلى أنه لا يرقى إلى مستوى التغييرات الأكثر توسعا اللازمة لكبح استخدام القوة المفرطة والتمييز.

ورغم أن الجمهوريين يحظون بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، فإنه لا يمكن أن تتم الموافقة على تشريع بأقل من 60 صوتا مؤيدا، مما يمنح الديمقراطيين حق النقض (الفيتو).

ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الاقتراح بأنه "مشروع قانون سيء". ورد الجمهوريون قائلين إن رفض مجرد مناقشة مشروع القانون يقضي على فرصة لأي إصلاحات، في وقت يوجد فيه دعم من الحزبين لبعض الإجراءات.

ولهذه الخطوة أهداف انتخابية، حيث من المقرر أن يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل، ويسعى الديمقراطيون إلى تمكين الجمهوريين من تحقيق فوز في هذه الانتخابات .

وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يمرر الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب اقتراحه الخاص بإصلاحات الشرطة قريبا، وهو أوسع نطاقا، ويشمل تغييرات في الحصانة القانونية لعناصر الشرطة الذين يرتكبون انتهاكات ورفع معيار استخدام القوة.

مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن

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