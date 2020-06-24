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صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بـ4.9% هذا العام

03:32 م الأربعاء 24 يونيو 2020
صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بـ4.9% هذا العام

صندوق النقد الدولي

واشنطن- (د ب ا):

توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% هذا العام، حيث خفض من توقعاته التي أطلقها في أبريل الماضي بواقع 1.9 نقطة مئوية، وذلك في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

كما قال الصندوق إن التعافي من الانكماش سوف يكون أبطأ من التوقعات السابقة، حيث من المرجح أن تعاني الأسر الأقل دخلا بصورة أكبر. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العام المقبل بنسبة 5.4%، في ظل عدم قدرة الاقتصاد على التعافي بصورة كاملة من الضرر الذي أصابه خلال تفشي فيروس كورونا.

وحذر الصندوق من " غموض بدرجة أكبر من المعتاد" يحيط بالتوقعات، حيث سوف يعتمد الانتاج الاقتصادي على معدلات العدوى وإجراءات الاغلاق وأحوال الأسواق المالية.

وأشار الصندوق إلى وجود خسائر كبيرة في الاستهلاك، مضيفا أن سوق العمل تضرر بصورة كبيرة. ومثل التراجع العالمي في ساعات العمل خلال الربع الأول من العام ما يعادل نحو 130 مليون وظيفة بدوام كامل، عند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي فيروس كورونا كوفيد 19

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