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قطر تسجل 5 وفيات و1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:33 م الأربعاء 24 يونيو 2020
قطر تسجل 5 وفيات و1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السلطات الصحية في قطر

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل خمس وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 104 حالات وفاة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1199 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 90,778 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1582 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 73,083 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4231 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 333172.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

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