الولايات المتحدة تسجل ثالث أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة
وكالات:
أكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء 34.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الرقم يمثل ثالث أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، وأكبر قفزة يومية في الإصابات منذ 24 أبريل.
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