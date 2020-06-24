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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الصومال لدعمها في مكافحة كورونا

11:57 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الصومال لدعمها في مكافحة كورونا

مساعدات طبية

أبوظبي- (أ ش أ):

أرسلت الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى "جوبالاند - الصومال"، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وقال محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الإمارات لدى الصومال، لوكالة الأنباء الإماراتية، "تأتي هذه المساعدات الطبية تأكيدًا على حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعم الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة بالدول الأفريقية، وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة بشكل عاجل لآلاف العاملين في القطاع الطبي وكل ما يلزمهم لممارسة عملهم، لتمكينهم من القيام بعملهم في تقديم العلاج المناسب للمرضى من الشعب الصومالي لمواجهة الجائحة".

كانت الإمارات قد أرسلت في 14 أبريل الماضي، طائرة مساعدات تحمل 27 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منها سبعة أطنان مساعدات من الدولة و20 طنا من المنظمة، لمساعدة نحو 27 ألفاً من العاملين في القطاع الطبي بالصومال في مواجهة فيروس "كورونا".

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