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موسكو تستضيف عرضا عسكريا ضخما رغم مخاوف كورونا

06:04 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
موسكو تستضيف عرضا عسكريا ضخما رغم مخاوف كورونا

عرضا عسكريا

موسكو - (د ب أ):
من المقرر أن تستضيف موسكو اليوم الأربعاء عرضًا عسكريًا كبيرًا بمناسبة الذكرى الـ 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 13 ألف جندي في العرض الذي سينظم في وسط موسكو بمشاركة نحو 12 وفدا من حلفاء روسيا في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي بكل من الصين والهند وصربيا ومنغوليا.

ومن المقرر أن يتضمن العرض 75 طائرة وأكثر من 200 مركبة عسكرية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كررت تحذيرها لروسيا قبل أيام من العرض، من إمكانية أن تتسبب مثل تلك الأحداث الضخمة في تفشي فيروس كورونا.

وسجلت روسيا نحو 600 ألف إصابة بفيروس كورونا، لتحتل بذلك المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

عرضا عسكريا موسكو فيروس كورونا

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