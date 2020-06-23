بالأسماء.. الرئيس الجزائري يجري تعديلاً وزاريًا جديدًا

الجزائر - (د ب أ)

أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقع اليوم الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا يتضمن تعديلا في الحكومة.

وكان تبون عين حكومته الأولى في الثاني من يناير الماضي.

وأشارت وسائل الإعلام الجزائرية، إلى أن "التعديل الحكومي شمل عددا من الوزارات، ونص على تعيين عبد العزيز جراد وزيرًا أولا".

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

صبري بوقدوم وزيرا للخارجية.

كمال بلجود وزيرا للداخلية.

بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل.

أيمن بن عبد الرحمن وزيرا للمالية

عبد المجيد عطار وزيرا الطاقة.

شمس الدين شيتور وزيرا للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين.

يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية.

محمد واجعوط وزيرا للتربية الوطنية.

عبد الباقي بن زيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

هيام بن فريحة وزيرة للتكوين المهني.

مليكة بن دودة وزيرة للثقافة.

سيد علي خالدي وزيرا الشباب والرياضة.

منير خالد براح وزيرا الرقمنة والإحصائيات.