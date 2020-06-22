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هولندا: لا وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ مارس الماضي

05:15 م الإثنين 22 يونيو 2020
هولندا: لا وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ مارس الماضي

كورونا في هولندا

لندن - (أ ش أ):

أظهرت بيانات المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن المعهد سجل 69 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد المصابين في هولندا إلى 49 ألفا و658 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات كما هي عند 6 آلاف و90 حالة.. مشيرة إلى دخول حالتين للمستشفى.

يذكر أن هولندا سجلت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في 27 فبراير الماضي.

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هولندا فيروس كورونا كوفيد-19

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