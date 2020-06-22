حصيلة كورونا في العالم: 97ر8 مليون إصابة و468 ألفا و724 وفاة
واشنطن- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 8 ملايين و977 ألفا و046 حالة حتى الساعة 1221 بتوقيت اليوم الاثنين بحسب التوقيت العالمي المنسق (يو. تي. سي).
وجاء ذلك بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
كما ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 468 ألفا و724 وفاة.
كورونا.. لحظة بلحظة
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كورونا فى العالم
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عدد الوفيات
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