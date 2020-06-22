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تايلاند تعتزم السماح باستقبال المسافرين لأغراض العمل وعدد محدود من السائحين في يوليو المقبل

03:49 م الإثنين 22 يونيو 2020
تايلاند تعتزم السماح باستقبال المسافرين لأغراض العمل وعدد محدود من السائحين في يوليو المقبل

أرشيفية

بانكوك- (د ب ا):
قال مسؤولون إن تايلاند تدرس السماح باستقبال المسافرين لأغراض عمل وعدد محدود من السائحين بالدخول للبلاد، عندما يتم استئناف الرحلات الجوية مجددا الشهر المقبل.
وقال تاويسين فيسانويوثين، المتحدث باسم مجموعة العمل المعنية بمواجهة فيروس كورونا، اليوم الاثنين إن الأجانب الذين يرغبون في دخول البلاد لأغراض تتعلق بالعمل أو لأسباب تتعلق بالأسر أو لأغراض طبية سوف يكونون ضمن أول من سوف يسمح لهم بزيارة البلاد عندما ينتهى الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية في الأول من يوليو المقبل.
وأضاف أن هؤلاء المسافرين سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصولهم.
وأوضح أنه سوف يتم استقبال سائحين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية .
وقال المتحدث إنه سوف يتم مناقشة الإجراءات المتعلقة بالمسافرين الأجانب خلال اجتماع الجمعة المقبلة.
وكانت تايلاند قد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بين مسافرين قادمين من دول أجنبية، يخضعون للحجر الصحي الآن.
ولم تسجل تايلاند أي حالات إصابة محلية بالفيروس لليوم الـ28 .
وسجلت تايلاند 3151 حالة إصابة بفيروس كورونا و 58 حالة وفاة.

بانكوك تايلاند الرحلات الجوية

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