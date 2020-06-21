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الجيش الليبي يفرض حظرًا جويًا على مدينة سرت ويكشف "مطامع تركيا"

09:30 م الأحد 21 يونيو 2020
الجيش الليبي يفرض حظرًا جويًا على مدينة سرت ويكشف "مطامع تركيا"

اللواء أحمد المسماري

وكالات:
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تهدف إلى السيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبي.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، الأحد، نقلته فضائية العربية، أن الموقف المصري مبني على أن معركة الجيش الليبي هي معركة قومية.
وأوضح "منعنا تداول أي معلومات عن تحرك قوات الجيش الليبي".
وتابع "منطقة للحظر الجوي في محيط سرت بطول 200 كلم"، لافتًا إلى أن "المعركة ضد الإرهاب هي معركة تتعدى حدودنا".
هذا وأكد الجيش الليبي، اليوم الأحد، أنه لن يترك مدينة سرت تسقط في يد الأتراك مهما كانت التضحيات.
واعتبر الجيش الليبي، أن مصر تدرك خطورة التدخل التركي في البلاد، لافتا إلى أن هدف تركيا السعي للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وصرح خالد المحجوب مدير إدارة التوحيه المعنوي في الجيش الليبي، لقناة العربية السعودية، قائلا: "إن مصر تدرك جيدًا خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية".
وشدد المحجوب على أن "مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا لا تركيا التي ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

أحمد المسماري الجيش الليبي تركيا الإرهاب

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