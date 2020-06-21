العربية: هجوم على الجيش السوداني شنته ميليشيات تدعمها إثيوبيا‎

وكالات:

أفادت فضائية العربية السعودية بأن ميليشيات تدعمها إثيوبيا شنت هجوما على الجيش السوداني.

شنت الميليشيات المدعومة من إثيوبيا هجمات عدة على مناطق حدودية سودانية، ما أثار توترا بين البلدين اللذين يسعيان للوصول إلى تفهم بشأن ترسيم الحدود بينهما.

واحتجت السلطات السودانية في أكثر من مناسبة على التدخلات الإثيوبية في بلادها بدعم تلك الميليشيات.