النواب الليبي: الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية
طرابلس - (أ ش أ):
أعلن مجلس النواب الليبي أن الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية، مشددا على أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بات أمرا ضروريا.
وأضاف المجلس في بيان له أوردته قناة " العربية الإخبارية" اليوم / الأحد/، أن تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها، لافتا إلى أن قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى الليبية. وشدد مجلس النواب الليبي على أنه يجب تخليص مصراتة من هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات المسلحة . وأعلن المجلس أن كافة جهود القوات المسلحة الليبية مرحب بها .
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الجيش الليبي: مصر تدرك خطورة التدخل التركي في البلاد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
53758
عدد المصابين
-
14327
عدد المتعافين
-
2106
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8863037
عدد المصابين
-
4718284
عدد المتعافين
-
464892
عدد الوفيات
إعلان