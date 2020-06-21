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النواب الليبي: الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية

06:12 م الأحد 21 يونيو 2020
النواب الليبي: الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية

مجلس النواب الليبي

طرابلس - (أ ش أ):
أعلن مجلس النواب الليبي أن الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية، مشددا على أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بات أمرا ضروريا.
وأضاف المجلس في بيان له أوردته قناة " العربية الإخبارية" اليوم / الأحد/، أن تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها، لافتا إلى أن قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى الليبية. وشدد مجلس النواب الليبي على أنه يجب تخليص مصراتة من هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات المسلحة . وأعلن المجلس أن كافة جهود القوات المسلحة الليبية مرحب بها .

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