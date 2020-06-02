أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

محكمة في جنوب أفريقيا تقضي بعدم دستورية "تدابير كورونا"

10:11 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
محكمة في جنوب أفريقيا تقضي بعدم دستورية "تدابير كورونا"

فيروس كورونا

(وكالات):

قضت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بأن إجراءات العزل الصحي العام التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد، غير دستورية وبالتالي باطلة.

وجاء في قرار صدر عن المحكمة ونشر اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التقييدية السارية في البلاد منذ 26 مارس الماضي، تحد في شكلها الحالي من الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها ميثاق حقوق الإنسان المكرس في دستور البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وشددت المحكمة على أن معظم التدابير المتخذة في إطار العزل العام "لا تساعد على إبطاء انتشار الفيروس".

وأجلت المحكمة بدء نفاذ قرارها بإبطال إجراءات كورونا 14 يوما لتمكين الحكومة من اتخاذ ما يلزم لتسوية الوضع.

وأصدرت المحكمة قرارها بناء على دعوى قضائية رفعتها ضد الحكومة لجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا.

من جانبها، قالت الحكومة إنها ستصدر بيانا خاصا بعد أن تنتهي من دراسة قرار المحكمة العليا بعناية.

وتحتل جنوب إفريقيا حاليا المركز الأول إفريقيا بعدد الإصابات بفيروس كورونا مسجلة 35812 حالة، بينها 705 وفيات.

فيروس كورونا جنوب أفريقيا العزل الصحي

الخبر التالى:

"تسريبات ووثائق".. هل تأخرت الصين في الإفراج عن معلومات حول وباء كورونا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تُصدر بيان كورونا اليوم