إطلاق نار على الشرطة الأمريكية في سانت لويس ولاس فيجاس

القاهرة (وكالات)

قالت الشرطة الأمريكية إن أربعة من رجالها أطلق عليهم النار في مديمة سانت لويس خلال الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف والتي تجتاح الولايات المتحدة منذ مقتل رجل أسود على يد رجل شرطة ابيض في مدينة مينيابوليس الأسبوع الماضي.

قالت شرطة لاس فيجاس إن شرطيا آخر أطلق عليه النار خلال احتجاجات مماثلة في مدنية لاس فيجاس، فيما تتعامل الشرطة مع إطلاق نار آخر، حسبما افادت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية.

وأضافت الشرطة إن 338 شخصا أعتقلوا يوم الاثنين خلال الاحتجاجات الليلية.