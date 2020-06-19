حماس تعتقل صحفيين اثنين نشرا فيديوهات الاعتداء على "أم الأسرى"

وكالات:

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، القبض على الصحفيين محمود اللوح وتوفيق أبو جراد، على خلفية نشرهما فيديوهات وصور الاعتداء على أم جبر وشاح، المعروفة باسم "أم الأسرى الفلسطينيين"، الخميس، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأثار اعتداء أفراد من شرطة حماس في قطاع غزة، على أم جبر وشاح، ردود فعل غاضبة في الشارع الفسطيني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتدى أفراد من شرطة حماس على أم جبر وشاح واثنتين من بناتها، الخميس، خلال محاولة أفراد حماس هدم جزء من بيت عائلة وشاح، من أجل فتح طريق مغلق منذ أكثر من 25 عامًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفت حماس في البداية الاعتداء على أم وشاح، التي تعد وجهًا معروفًا في قطاع غزة في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائلية، وتحظى باحترام كبير لدى شريحة عريضة من الغزيين.

ووصف نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أم جبر وشاح، بأنها "أيقونة نضالية"، قائلا إن الاعتداء عليها يشكل "حالة رمزية بمثابة الاعتداء على الأم الفلسطينية وعلى الذاكرة النضالية، التي لا تزال حية بأمثال أم جبر".

واستنكر رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، "الاعتداء على أم الأسرى، أم جبر وشاح"، وطالب بمحاسبة "كل من أقدموا على هذا الاعتداء المشين".