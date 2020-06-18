ترامب: قطع كل "الجسور" مع الصين خيار ممكن للولايات المتحدة
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن قطع كل "الجسور" مع الصين، خيار محتمل للولايات المتحدة، ضمن الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن ضد بكين إذا ثبت مسؤولية الأخيرة عن نشر فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وطرح ترامب الخميس فكرة أن الصين نشرت فيروس كورونا المستجد عمدا لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال ترامب، "هناك احتمال أن يكون ذلك مقصودا"، مشيرا أيضا إلى أنه لا يبني هذا الافتراض على معلومات استخباراتية وأن هناك احتمالا أكبر أن يكون انتشار الجائحة على مستوى العالم غير مقصود، " لكن ليس بالإمكان معرفة ذلك".
وجاء زعم ترامب في سياق نسب الفضل لنفسه في إلحاق الضرر بالاقتصاد الصيني من خلال فرض مجموعة من الرسوم.
وتصاعدت التوترات مرة أخرى بين الولايات المتحدة والصين، ويرجع ذلك جزئيا إلى فيروس كورونا، حيث زعم ترامب مرارا في الأشهر القليلة الماضية أن بكين لم تكن شفافة بشأن انتشار المرض في البداية.
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