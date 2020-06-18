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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا حتى صيف العام القادم

05:04 م الخميس 18 يونيو 2020
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا حتى صيف العام القادم

الاتحاد الأوروبي

موسكو- (أ ش أ):

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات التي يفرضها على روسيا حتى يونيو 2021، بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم .

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي - حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية - أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات المفروضة على روسيا إثر ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم ومدينة وسيفاستوبول، مشيرا إلى أن تمديد العقوبات يسري حتى 23 يونيو 2021.

وشملت قائمة العقوبات الأوروبية رجال أعمال وشركات روسية، وتتضمن كذلك حظر استيراد السلع القادمة من القرم أو سيفاستوبول وتقديم الخدمات المالية والسياحية أو الاستثمار في شبه الجزيرة أو سيفاستوبول.

كما تحظر هذه العقوبات تصدير بعض السلع والتقنيات من الاتحاد الأوروبي لشركات القرم أو استخدامها في شبه جزيرة القرم في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة واستكشاف موارد الطاقة وإنتاج النفط والغاز.

هذا المحتوى من

Asha
الاتحاد الأوروبي روسيا موسكو

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