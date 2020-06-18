الصين: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 28 حالة إصابة جديدة منها 24 إصابة محلية و4 حالات وافدة،ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 83 ألفا و293 شخصا وظل عدد الضحايا دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات المحلية جاءت بواقع 21 حالة في بكين وحالتين في مقاطعة خبي وحالة واحدة في بلدية تيانجين، فيما تم تسجيل ثلاث حالات جديدة يشتبه في إصابتها بالمرض في بكين .. مضيفة أن 15 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و394 شخصا، فيما بلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 1860 خرج منها 1769 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 5 آلاف و220 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين ما يزالون تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 153 شخصا منها أمس، كما تم تسجيل 8 حالات جديدة دون أعراض بينها حالتين وافدتين من الخارج، مشيرة إلى أن 111 حالة دون أعراض بينهم 63 حالة وافدة من الخارج ما تزال تخضع للملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1120 حالة إصابة بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و445 إصابة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج 1071 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و434 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.