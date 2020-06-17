سوريا: تسجيل وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7 حالات
دمشق- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 7 حالات.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 177 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 78 حالة.
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