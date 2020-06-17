سوريا: تسجيل وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7 حالات

دمشق- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 7 حالات.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 177 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 78 حالة.