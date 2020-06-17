ممر خاص لتعقيم زوار بوتين لحمايته من كورونا
موسكو- (بي بي سي):
قالت وسائل إعلام حكومية روسية إنه تم إنشاء ممر معقم خاص لحماية الرئيس فلاديمير بوتين من فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وكالة أنباء نوفستي فإن أي شخص يقوم بزيارة بوتين في مقره الرسمي خارج موسكو يكون لزاما عليه أن يمر عبر الممر.
وتقول الوكالة إن عملية التعقيم تتم عبر المرور خلال سحابة من أبخرة المنظفات.
وكان المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، قد قال في أبريل نيسان الماضي إنه يتم إجراء فحوصات لأي زائر لبوتين.
الخبر التالى:الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بكورونا برام الله
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
47856
عدد المصابين
-
12730
عدد المتعافين
-
1766
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8202176
عدد المصابين
-
4274149
عدد المتعافين
-
443573
عدد الوفيات
إعلان