ممر خاص لتعقيم زوار بوتين لحمايته من كورونا

موسكو- (بي بي سي):

قالت وسائل إعلام حكومية روسية إنه تم إنشاء ممر معقم خاص لحماية الرئيس فلاديمير بوتين من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة أنباء نوفستي فإن أي شخص يقوم بزيارة بوتين في مقره الرسمي خارج موسكو يكون لزاما عليه أن يمر عبر الممر.

وتقول الوكالة إن عملية التعقيم تتم عبر المرور خلال سحابة من أبخرة المنظفات.

وكان المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، قد قال في أبريل نيسان الماضي إنه يتم إجراء فحوصات لأي زائر لبوتين.