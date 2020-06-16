تمثال لقاسم سليماني يثير الجدل في إيران (صورة)
لندن - (بي بي سي)
أثار تمثال لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني في مدينة جيروفت، بمحافظة كرمان، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وقد دُشن التمثال الأسبوع الماضي في ساحة أعيدت تسميتها لتحمل اسم القائد الإيراني الذي قتل في هجوم أمريكي بمطار بغداد بداية العام الجاري.
وتداول مغردون صورا للتمثال ينتقدون فيها تصميمه، الذي اعتبره كثيرون " قبيحا".
نصب مجسمه قاسم سلیمانی در جیرفت کرمان واکنشبرانگیز شده است.— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) June 15, 2020
این مجسمه یکشنبه ۲۵ خرداد در میدانی که به نام قاسم سلیمانی تغییر نام داده شده است، رونمایی شد. با انتشار عکسهای مجسمه بسیاری از طراحی و اجرای آن انتقاد کردهاند. pic.twitter.com/WRukvm1PM3
كما تساءل مغردون عن الميزانية المخصصة للتمثال وخلفية الشركة التي قامت ببنائه.
وعقب هذا الجدل، أعلن نعمت الله حسين زادة، عمدة مدينة جيروفت، عن تعديل تمثال قاسم سليماني في أقرب وقت ممكن.
وأضاف بأنه "نقل جميع الانتقادات للشركة المعنية، التي ستقوم بالتعديلات في الأيام المقبلة".
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