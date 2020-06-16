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تمثال لقاسم سليماني يثير الجدل في إيران (صورة)

07:53 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
تمثال لقاسم سليماني يثير الجدل في إيران (صورة)

قاسم سليماني

لندن - (بي بي سي)

أثار تمثال لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني في مدينة جيروفت، بمحافظة كرمان، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقد دُشن التمثال الأسبوع الماضي في ساحة أعيدت تسميتها لتحمل اسم القائد الإيراني الذي قتل في هجوم أمريكي بمطار بغداد بداية العام الجاري.

وتداول مغردون صورا للتمثال ينتقدون فيها تصميمه، الذي اعتبره كثيرون " قبيحا".

كما تساءل مغردون عن الميزانية المخصصة للتمثال وخلفية الشركة التي قامت ببنائه.

وعقب هذا الجدل، أعلن نعمت الله حسين زادة، عمدة مدينة جيروفت، عن تعديل تمثال قاسم سليماني في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بأنه "نقل جميع الانتقادات للشركة المعنية، التي ستقوم بالتعديلات في الأيام المقبلة".

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قاسم سليماني فيلق القدس الإيراني إيران

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