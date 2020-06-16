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الإمارات تدرس فتح حركة السفر دون تطبيق الحجر الصحي الإلزامي

05:25 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
الإمارات تدرس فتح حركة السفر دون تطبيق الحجر الصحي الإلزامي

طيران الإمارات

أبو ظبي - أ ش أ

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا، إن هناك محادثات تجري في الوقت الحالي، لدراسة إمكانية فتح السفر إلى مدن محددة دون تطبيق الحجر الصحي الإلزامي، وفقا لأوضاع فيروس كورونا على مستوى تلك المدن.

وأضاف الرضا - في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن "الإمارات ستسمح بالسفر في 23 يونيو الحالي، وفق ضوابط ستعلن لاحقا".

وأوضح أن طيران الإمارات سيقوم بدءا من شهر يوليو المقبل بتشغيل رحلات إضافية لوجهات أخرى بعد الموافقات من الدول الأخرى.

ولفت إلى أن العديد من دول العالم بدأت بالفعل في تقليص وتخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، وذلك على حسب الحالة الصحية وأعداد المصايبين في كل مدينة.

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