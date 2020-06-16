كورونا في إيطاليا: الإصابات تصل إلى 237 ألفا و290 حالة والوفيات 34371 حالة

ميلانو - (د ب أ)

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 237 ألفا و237 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو (0530 بتوقيت جرينتش)، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وافادت البيانات بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34371 حالة، فيما تعافى 177 ألفا و10 أشخاص من المصابين .

وقد مر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.